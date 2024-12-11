Şanlıurfa'da iki kardeş tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile fertleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah Taş (31) yaşamını yitirirken, ağabeyi Mevlüt Taş (32) ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Denizbacı kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ALACAK VERECEK KAVGASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş ve ağabeyi Mevlüt Taş’a isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Mevlüt Taş ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı.