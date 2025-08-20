Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılmıştı; 7 gün sonra öldü

Olay, 13 Ağustos Salı günü saat 17.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi'nde meydana geldi.

AKIMA KAPILDI, METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

REKLAM advertisement1

İddiaya göre, elektrik arızası yaşayan bir zincir marketin sahibi, tamir için elektrik ustası Kadir Kayış'ı (41) çağırdı. Güvenlik tedbirlerini almadan direğe tırmanan Kayış, üst kısma ulaştığında kabloya temas etmesiyle akımına kapıldı. Şiddetli akımın etkisiyle dengesini kaybeden Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kayış, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ 7 GÜN SONRA KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre, yoğun bakımda tedavi altına alınan Kayış, doktorların tüm çabalarına rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Kayış'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.