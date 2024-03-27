Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı
Şanlıurfa Siverek'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Emin Can Beyazkuş (19) ile N.K. yaralandı.
AA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beyazkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgayla ilgili Mahmut ve Mesut K. gözaltına alındı.