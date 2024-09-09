Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alan doğal sit alanı olarak tescil edilecek

        Şanlıurfa'da bazalt sütunların bulunduğu alan doğal sit alanı olarak tescil edilecek

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında, 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen bazalt sütunların bulunduğu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesiyle ilgili sürecin başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 09.09.2024 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bulunmuştu... Tescil edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek ilçesine bağlı Mezra Mahallesi sınırları içinde doğal olarak oluşum gösteren bazalt sütunlarına bölgede yürütülen yol çalışmaları kapsamında zarar verildiği yönünde bilgilerin alınması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından konunun yerinde incelendiğini ve sütun oluşumlarının korunmasına yönelik tedbirlerin ivedilikle alındığını belirtti.

        Bu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesiyle ilgili sürecin başlatıldığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

        "Ender jeolojik oluşumlar arasında yer alan bazalt sütunlarının korunması ve her tür zarardan uzak tutulması için ilgili bütün birimlere talimat verilmiştir. Ayrıca bu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesi ile ilgili süreç başlatılmıştır. Bu bölgede nitelikli bir tabiat alanı proje çalışması yürütmeyi de hedefliyoruz. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfada bazalt sütunlar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Habertürk Anasayfa