AA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba olan Eğin ailesinin bazı fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Fethi (48),Meryem (42),Mahmut (39),Mehmet (22) ile Cuma Eğin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya ilişkin soruşturma başlattı, mahallede güvenlik önlemi aldı.