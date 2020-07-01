Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup, Haliliye ilçesi kırsalındaki Şenocak Mahalles'inde karşılaştı.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Ali Erçel ve Halil Erçel olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.