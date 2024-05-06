Müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kamerada

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki dalış eğitmeni Kubilay Kılıç ile su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, zengin biyoçeşitliliğe sahip Ayvalık ilçesinde bir dalış gerçekleştirdi.

Ceylan, dalışta deniz anası, ahtapot, anemon, deniz tavşanı, sarı sünger içinde horozbina balığı, gelincik balığı ve karabaş balıklarını görüntülemenin yanı sıra ilgi çekici sahnelere tanık oldu.

KARİDES MÜREN BALIĞININ AĞZINI TEMİZLEDİ

Karidesin küçük bir dehlizde müren balığının ağzını temizleyişini görüntüleyen Ceylan, ayrıca denizin temizlenmesinde önemli role sahip tüplü kurtları kaydetti.

Tahsin Ceylan, dalışın dünyada yükselen bir trend olduğunu, dalışsever sayısının her yıl arttığını söyledi.

REKLAM

Maviye hasret yüreklerin derinliklere indiğini ifade eden Ceylan, "Ayvalık, besleyici elementler açısından en zengin bölgedir. Berrak bir suya sahip Ayvalık, dalış turizminin gözde yerlerinden. Biz de sezon açılışını burada yapmak istedik" diye konuştu.

Ceylan, biyoçeşitlilik fazla olduğundan Ayvalık'ın her yerinde deniz canlılarına rastlandığının altını çizdi.

Herkesin mutlaka Ayvalık'ı görmesi ve suyun altındaki çeşitliliği tanımasını gerektiğini anlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Tüplü kurtların oluşturduğu yaklaşık 100 metrekarelik alanı görüntüledim. Bu tür halkalı solucan ailesinden. Bir tüpün içinde bir yaşıyor. Tüpten çıkardığı tentakülleriyle (dokunaç) planktonları toplayıp adeta denizi süzüyorlar. Deniz için faydalı bir türdür. Böyle tarla halinde onların görülebildiği tek yer de Türkiye'de sadece Ayvalık."