Şanghay'daki yazar, karantinada yaşadıklarını anlattı

Xu, Twitter hesabından sürece ilişkin "Şanghay'daki genel atmosfer gergin, endişeli. Wechat'te ana sayfamızı yenilemeden duramıyoruz, birçok yardım çığlığını tekrar paylaşıyoruz ancak kaçınılmaz olarak bu mesajlar siliniyor. 24.8 milyon insan kendi başına bırakıldı. Devlet yardım hatları çalışmıyor. Ambulansların gelmesi günler alıyor. Neredeyse hiç yiyecek gelmedi. Sokaklarda çöpler doldu taştı. Hiçbir ilaç satın alınamıyor ve ölüleri evlerinden çıkarmak için topluluk kartı alınması zorunlu" dedi.
Karantina sürecine dair hiçbir zaman çizelgesi belirtilmediğini söyleyen Xu "Hala görünürde bir son yok. En önemlisi hiçbir cevap yok, karantinanın neden hala devam ettiğine dair resmi bir sebep de yok. Resmi uyarıya göre Testiniz pozitif çıkarsa ve geçici hastanelere gitmeyi reddederseniz, sonsuza kadar kırmızı sağlık kodunuz olur" dedi. Kırmızı sağlık kodu Çin'de PCR testinin doğrulamayı geçmediği anlamına geliyor.
Çin'in sosyal medya ağı Wechat'te gündem olan bir telefon görüşmesinin detaylarını da aktaran Xu "13 Nisan'da bir telefon görüşmesinin kaydı Wechat'ta viral oldu. Yaşlı bir adam mahalle toplum görevlisinden yardım istiyordu. Yaşlı adam kronik hastalıklardan muzdaripti ve yiyeceği kalmamıştı. Adam, durumunu günlerdir üstlerine bildirdiğini ancak hiçbir yanıt duymadığını söyledi. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Onun da kaynakları tükenmişti. Çağrıları daha da devam etti ancak daha çaresiz hale geldi. Yaşlı adam, 'Şanghay'ımız neden bu hale geldi?' dediğinde bir gönüllü 'Siz sadece bir kişi için korkunç koşullara şahit oluyorsunuz. Ben ise her gün sizinki gibi 100'e yakın vakaya tanık oluyorum. Ve yine de yapabileceğim bir şey yok. Durumu üstlerime bildiriyorum ancak yanıt alamıyorum. Şanghay'ın neden bu hale geldiğini ben de bilmiyorum. Anlamıyorum.' yanıtını verdi. Bu çaresizlik sonrası çaresiz olan yaşlı adam sağlık görevlisini teselli ederek 'Bunun üstesinden geleceğiz' dedi. Ancak yüzlerce mesajda olduğu gibi bu mesajlar da bir süre sonra platformdan silindi" dedi.
Xu, birçok kişinin hastanelere veya ambulanslara erişememe nedeniyle karantina sırasındahayatını kaybettiğini belirtti. Xu, bunun en büyük nedeni olarak da 'acil servislerde 24 saat negatif COVID testi şartı'nı gösteriyor.
Tıbbi sektörün adeta askıya alındığını belirten Xu "yeni randevu yok, ameliyat yok, ilaç yok, kemoterapi yok, diyaliz yok ve ambulansların gelmesi günler alıyor. Ambulans gelse bile, çıkmak için izin alamazsınız" diyerek sistemin durma noktasında olduğunu belirtti.
Xu son olarak paylaşımında 14 günlük bir bebeğin testinin pozitif çıktığını ve bebeğin prosedür nedeniyle ailesinden ayrılarak hastaneye götürüleceğini ancak büyükannesinin bebeği alırlarsa atlamakla tehdit etmesi üzerinde geri adım atıldığını da anlattı.
Xu, resmi medyanın Şanghay'da hala her şeyin yolunda olduğunu bildirdiğini ve burada topladığı hikayelerin Wechat ve Weibo'da paylaşılanlar olduğunu vurguladı. Xu, karantinanın ne zaman sona ereceğinin ise hala belirsiz olduğunu ifade etti.
Şanghay'daki yetkililerden ise sürece ve ne zaman biteceğine ilişkin açıklama yapılmadı.
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