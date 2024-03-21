Saner Ayar: Baskılara rağmen Atatürk III'ü çekeceğiz

Atatürk'ün doğumundan Samsun'a çıkışına kadar olan süreci beyazperdeye taşıyan 'Atatürk 1881 - 1919' iki film halinde sinemalarda gösterime girmişti.

İzleyiciyle, 3 Kasım'da buluşan birinci bölüm; 1.618.145, 5 Ocak'ta gösterime giren ikinci bölüm ise 562.397 kişi tarafından izlendi.

'Atatürk 1881 - 1919' ilk film; İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Avustralya, Azerbaycan’ın yanı sıra Kosova’da ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 5 kıtada 30’dan fazla ülkede gösterildi. Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ oldu.

TÖZOK ile iş birliğinin detaylarını Yapımcı Hakan Karamahmutoğlu paylaştı: Gençlerimizin tarihimizi öğrenmeleri ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaları çok önemli. O nedenle TÖZOK ile yaptığımız iş birliğinin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Özel okul öğrencisi olsun ya da olmasın, üniversite öğrencileri dâhil tüm öğrenci gruplarımıza 60 TL’lik özel fiyat uygulaması başlatıyoruz. Filme öğrencileriyle birlikte gelen öğretmenlerimizden ücret alınmayacak. Ayrıca tüm izleyicilerimiz özel indirimli fiyatlarla filmi izleme şansı bulacaklar. Bu bizim için millî bir sorumluluktur, yapımcılar olarak kârlarımızdan fedakârlık ettik, TÖZOK’un da destekleriyle filmimizi Türk gençlerine emanet ettik.

'Atatürk II', 19 Nisan’da yeniden gösterime girecek. Film, öğrenci gruplarına 60 TL’lik özel indirimli fiyatıyla gösterilecek. Lanistar Media yapımı 'Atatürk 1881 - 1919' 2'nci film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağı 19 Nisan haftasında yeniden gösterime giriyor. Millî mücadelemizi anlatan filmin daha çok öğrenci tarafından izlenebilmesi için, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ile anlaşma yapıldı.

TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk ise iş birliğine dair şunları söyledi: Bizler eğitimciler olarak filmi izledik ve gerek tarihi saptamalarıyla gerekse de görsel ögeleriyle Atatürk’ü gençlerimize layık olduğu gibi aktarabilmek için önemli bir fırsat olduğunu gördük. Bizler gelecek nesilleri yetiştirmekle mükellefiz. Bu sorumluluğumuz çerçevesinde ATATÜRK filmini, tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin eğitiminin bir parçası olarak görüyor, tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin izlemesi gerektiğini düşünüyoruz.

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Tarihimizin destansı zaferi Çanakkale Savaşı’nın anlatıldığı filmi Türk gençleriyle paylaşmanın önemine değinen yapımcı Saner Ayar şöyle konuştu: Ülkemizin kuruluş mücadelesinin ve onun kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve daha iyi anlaşılması, bize miras bıraktıkları bağımsızlığımızın değerinin bilinmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, millî egemenliğimizin teminatı TBMM’nin açılışının 104. yılı olan 23 Nisan haftasında filmimizi yeniden vizyona alıyoruz. Gençlerimize bu imkânı sağlamak bizim için millî bir sorumluluktur. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü, 23 Nisan'ı ve 19 Mayıs'ı milletçe kutlayacağımız bir sürece böyle bir katkı sunabildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz.

Saner Ayar, üçüncü filmi de çekeceklerini belirterek bu konuda şunları söyledi; "Veriler, bize 'Üçüncü filmi yapmayın' diyor. Organize şekilde kurumlardan baskılar aldık, dünyanın pek çok yerinde tehdit edildik. O yüzden üçüncüsünü yapacağız. Yabancı dağıtım şirketleri, aldıkları tehdit telefonlarıyla filmimizi dağıtmıyorlar. Kişisel tehditler değil, bunlar organize şekilde kurumlardan gelenler. O nedenle bu filmi yapacağız."

Yapımcı Saner Ayar, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yard. Ful Akıngüç, Yapımcı Hakan Karamhmutoğlu, TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 'Atatürk 1881 - 1919', kurtuluşa doğru giden yolu, Millî Mücadele ile kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

Filmin Tarih Danışmanları ise şöyle: Genel Danışmanlar Orhan Çekiç, Saadet Özen, Hacı Mehmet Duranoğlu. Askerî Danışman Tuncel Koç. Askerî Kostüm Danışmanı Kadir Türker Geçer. Osmanlı Türkçesi Danışmanı: Üzeyir Karataş.