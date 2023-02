11 Şubat 1998’de Almanya’da Stuttgart’a yakın bir kasabada doğup, büyüdüm. Çocukken çok hareketli ve meraklı bir çocuktum. Dolayısıyla çocukluğum çok aktif geçti ve doğayla iç içe büyüdüm. Anaokulundayken bizi çocuk oyunu izlemeye götürmüşlerdi. İlk defa tiyatro izlemeye o zaman gitmiştim, çok küçüktüm, pür dikkat oyuncuları izliyordum. ‘Bu insanlar ne yapıyor?’ diye sormuştum kendi kendime... Çünkü bazı meslek gruplarını kavramıştım ama oyunculukla ilk defa o zaman karşılaşmıştım. Çok farklı ve gizemli gelmişti, o günden sonra hayatımın her döneminde oyunculuğa karşı merak duygum artarak devam etti. 14 - 15 yaşlarımdayken İstanbul’a taşındık. Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim öğrenimi gördüm. Aynı dönem Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 3 yıl drama eğitimi aldım. ‘Karışık Kaset’ sinema filmi ile sektöre adım atma şansı buldum. Ardından ufak ufak reklam filmleri ve dizi projeleriyle devam ettim. Sonrasında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandım. Mezun olduktan sonra ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ kadrosuna dâhil oldum.

“HİKÂYEDE HER KARAKTER KENDİ ÖYKÜSÜNÜN KAHRAMANI”

* 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin hangi özellikleri projede yer almayı kabul etmene neden oldu? Seni etkileyen neydi?

Hikâyede her karakter kendi öyküsünün kahramanı. Her karakterin farklı hayat mücadelelerini görüyoruz. 'Gelincikler'e ikinci bir şans veriliyor, bir yıkımdan tekrar doğuyorlar. Bu yıkımın kalıntıları, bu zorlu hayatlarında karşılarına çıkıyor ve mücadele hiç bitmiyor. Özellikle genç ekibin canlandırdığı karakterlerin çoğu, kendi perspektiflerinde, kendi meselelerinde çok haklılar. 'Kelebekler' ve 'Gelincikler' birbirlerini hiç sevmiyor fakat karakterlerin katmanlarına indiğimizde aslında her iki tarafın birbirleriyle çok uzak olmadıklarını görebiliriz. Hiçbiri sıradan değil, hepsi kendi dertleri uğruna yaşama göğüs geren gençler. Farklı kimyalara sahip, birbirlerinden değişik karakterin aynı noktalarda bağlantılı olmaları beni etkilemişti.