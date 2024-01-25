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        Haberler Spor Futbol Almanya Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'nın cezası açıklandı! - Futbol Haberleri

        Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'nın cezası açıklandı!

        Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih maçında Leroy Sane'ye tokat atan Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:33
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        Nenad Bjelica'nın cezası açıklandı!
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        Bayern Münih - Union Berlin maçında Leroy Sane'ye tokat atan Nenad Bjelica'nın cezası açıklandı.

        Almanya Futbol Federasyonu, Sane'ye tokat atan Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya 3 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi.

        Bir zamanlar Trabzonspor'u da çalışturan Bjelica, Bayern Münih ile oynanan maçta 74. dakikada yaşanan tartışma sonrası Sane'ye tokat atmış ve kırmızı kart görmüştü.

        Bayern Münih ile Union Berlin arasındaki maçı, Raphael Guerrero'nun 46. dakikada attığı golle 1-0 Bayern Münih kazanmıştı.

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