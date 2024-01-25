Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?" - İzmir haberleri

        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"

        İzmir'de, Suriye uyruklu 30 yaşındaki Levend M.'nin demir kapısının camını kırarak girdiği evde öldürdüğü 12 yaşındaki Behiye E.'nin cenazesini almaya gelen amcası 32 yaşındaki Beşir E. "Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" dedi. Amca Beşir E., gördüğü dehşeti anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de olay, dün saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi.

        ANNEYİ 7 KEZ BIÇAKLADI

        Suriye uyruklu katil zanlısı Levend Macu.
        Suriye uyruklu katil zanlısı Levend Macu.

        DHA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu Levend M. (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

        BOĞAZINDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALADI

        Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi (12) boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KIZ ÇOCUĞU KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Behiye E., kurtarılamadı; Suzan E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Polis, kaçan Levent M.'yi aynı gün yakaladı. Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Levent M.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        "12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HANGİ VİCDAN ÖLDÜREBİLİR"

        Behiye E.'nin cenazesini almaya gelen amcası 32 yaşındaki Beşir E.
        Behiye E.'nin cenazesini almaya gelen amcası 32 yaşındaki Beşir E.

        İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yeğeninin cenazesini teslim almaya gelen öğretmen amca Beşir E., "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir?

        "HİÇBİR CEZA ACIMIZI DİNDİRMEZ"

        Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz. Bir hayvan çocuğuna bakarken, bir insanın bu dehşeti yapmasına inanamıyorum. Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" diye konuştu.

        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        Habertürk Anasayfa