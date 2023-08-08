Sandra Bullock'un sevgilisi Bryan Randall hayatını kaybetti
Sandra Bullock'un 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bryan Randall 57 yaşında hayata veda etti. Randall, 3 yıldır ALS ile mücadele ediyordu
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'Akademi' ve 'Altın Küre' dahil birçok ödüle layık görülen Sandra Bullock, 13 yıldır birlikte olduğu fotoğrafçı Bryan Randall'ın acısıyla sarsıldı.
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3 yıldır ALS ile mücadele eden Bryan Randall, 57 yaşında hayatnı kaybetti.
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Bryan Randall'ın ailesi, yaptığı açıklamada "Bryan Randall'ın ALS ile 3 yıllık bir savaşın ardından huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bryan, ALS ile olan yolculuğunu gizli tutmayı erken seçti ve ona değer veren bizler, talebini yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.
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Yapılan açıklamada ayrıca "Bu hastalık manzarasında bizimle birlikte yol alan yorulmak bilmez doktorlara ve oda arkadaşımız olan, bizimkilerle birlikte olmak için genellikle kendi ailelerini feda eden şaşırtıcı hemşirelere son derece minnettarız. Şu anda mahremiyetin yasını tutmak ve Bryan'a veda etmenin imkansızlığıyla yüzleşmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock