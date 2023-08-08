Sandra Bullock'un sevgilisi Bryan Randall hayatını kaybetti

Bryan Randall'ın ailesi, yaptığı açıklamada "Bryan Randall'ın ALS ile 3 yıllık bir savaşın ardından huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bryan, ALS ile olan yolculuğunu gizli tutmayı erken seçti ve ona değer veren bizler, talebini yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.