Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünyadan Sandra Bullock'un sevgilisi Bryan Randall hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Sandra Bullock'un sevgilisi Bryan Randall hayatını kaybetti

        Sandra Bullock'un 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bryan Randall 57 yaşında hayata veda etti. Randall, 3 yıldır ALS ile mücadele ediyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Akademi' ve 'Altın Küre' dahil birçok ödüle layık görülen Sandra Bullock, 13 yıldır birlikte olduğu fotoğrafçı Bryan Randall'ın acısıyla sarsıldı.

        • 2

          3 yıldır ALS ile mücadele eden Bryan Randall, 57 yaşında hayatnı kaybetti.

        • 3

          Bryan Randall'ın ailesi, yaptığı açıklamada "Bryan Randall'ın ALS ile 3 yıllık bir savaşın ardından huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bryan, ALS ile olan yolculuğunu gizli tutmayı erken seçti ve ona değer veren bizler, talebini yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.

        • 4

          Yapılan açıklamada ayrıca "Bu hastalık manzarasında bizimle birlikte yol alan yorulmak bilmez doktorlara ve oda arkadaşımız olan, bizimkilerle birlikte olmak için genellikle kendi ailelerini feda eden şaşırtıcı hemşirelere son derece minnettarız. Şu anda mahremiyetin yasını tutmak ve Bryan'a veda etmenin imkansızlığıyla yüzleşmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

          Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü!
        Alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü!
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Habertürk Anasayfa