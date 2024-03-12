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Hasan’ın “Bugün beni biri azarladı” sözlerinin dikkat çektiği tanıtıma Karsu’nun aldatma konusuyla ilgili yaptığı konuşma damgasını vuruyor. Adnan ve Hande’nin yan yana olduğu anlar kafaları karıştırırken, Filiz yıllar sonra Adnan’ın evine tekrar adım atıyor. Filiz evde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşarken, Filiz’in ne gördüğü büyük bir merak konusu oluyor.

SANDIK KOKUSU’NUN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Atilla’nın evlendiğini gören herkes çok şaşırır. İkinci kez aldatılan Karsu, Atilla’nın ikisini aynı anda idare ettiğini düşünür. Lale’nin tehlikeli biri olduğunu anlayan Atilla, bu sahte evliliği sürdürebilecek midir? Irmak, Karsu’yu yeni birileriyle tanıştırır. Bu çabalar Karsu’da tepkiye yol açar. Hasan’ın davası çözülür ve kimseye haber vermeden hapisten çıkar. Hasan, Karsu’yu merak eder ve bu merak onları Cennet Sitesi’ne götürür. O sırada Hasan Filiz’le çarpışır ve kafası karışır, hayatında ilk defa azarlanacaktır. Irmak’ın doktor randevusu için eski raporlarına ihtiyacı vardır, riskli hamilelik sürecinden dolayı alamaz ve Adnan evde olmadığı için Filiz gidip alacağını söyler. Eve girdiğinde çok rahatsız hisseder. Anılarıyla yüzleşirken girdiği odada karşılaştığı durum onu şok eder.

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Sandık Kokusu’nun 14’üncü bölüm 3'üncü tanıtımı;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...