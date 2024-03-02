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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde usta oyuncu Uğur Yücel dizinin kadrosuna dahil oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 01:33 Güncelleme: 02.03.2024 - 01:36
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Yayınlanan 13. bölüm tanıtımında, Atilla’nın (Metin Akdülger) babası Hasan (Uğur Yücel) ortaya çıkıyor. Hasan’ın sözleri, Atilla’nın Karsu’yla olan ilişkisine engel olacağına dair sinyaller verirken, Atilla ve Karsu’nun sevgililik oyununun gerçeğe dönüştüğü görülüyor. Lale’nin Karsu’ya Atilla’yla yakın olduğunu söylemesi dikkat çekerken, Reha’nın Hasan’ın karşısına çıkıp Atilla’yı şikayet etmesi izleyicileri şoke ediyor. Atilla’nın babası Hasan’ın gelişiyle Sandık Kokusu’nda tüm dengeler değişecek!

        SANDIK KOKUSU’NUN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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        Karsu ve Atilla’yı öpüşürken gören Reha öfkeden deliye döndü. Atilla’ya saldıran Reha’nın tehditleri ikili arasındaki gerilimi giderek yükseltti. Filiz ise Karsu ve Atilla’nın sevgili olduğuna inanmadı. Kadir’in adamları Atilla’nın evine baskın düzenlerken, Atilla onları tuzağa düşürdü. Ancak Atilla için çember giderek daralıyordu. Lale, Atilla’yı Cennet Sitesi’nde saklandığı kimliği ile gördü. Atilla, Lale’yi susturmaya çalışırken, yaşanan bu olayın ardından Lale’nin ortadan kaybolması kafaları karıştırdı.

        Diğer tarafta Atilla’nın adamı Dilaver, Mert’in hayatta olduğunu öğrendi. Atilla, kardeşini apar topar başka bir eve geçirmek zorunda kaldı. Karsu ve Atilla arasındaki sevgililik oyunu gerçeğe dönüşmeye başladı. İkili, Deniz’in dans kursunda tango yaparken yakınlaştı. Bölümün finalinde Karsu ve Atilla, romantik dakikalar yaşarken Atilla’ya iş ile ilgili bir telefon geldi. Bu sırada Karsu, Deniz’in isteğiyle Ozan’dan mesaj gelen numarayı aradı. Karsu, Ozan’ı ararken evde telefon çalmaya başladı ve Karsu, Ozan’ın telefonunu Atilla’nın evinde buldu. Şoke olan Karsu’nun tepkisi ve Atilla’nın nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 13’üncü bölüm tanıtımı;

        'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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