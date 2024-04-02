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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 00:47 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:48
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        Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı
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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte Sandık Kokusu 17. Bölüm 2. Fragmanı

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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