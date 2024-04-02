Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte Sandık Kokusu 17. Bölüm 2. Fragmanı

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.