'Sandık Kokusu'nun, yeni bölüm tanıtımına Nil Karaibrahimgil'in, 'Babil' şarkısı damga vurdu

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Sandık Kokusu'nun, Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Karsu’nun sarhoş bir halde Bora'ya onu unuttuğunu söylediği ses kaydı atmasıyla komik anlar yaşanırken Irmak ile Kıvanç’ın yaşadığı romantik dakikalar dikkat çekiyor. Yeni bölümde aşkı doruklarda hissedeceğimiz anlar merakı gitgide arttırıyor.

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Tanıtımın sürprizi ise Nil Karaibrahimgil'in yeni şarkısı 'Babil' oldu. Şarkı, etkileyici melodisi ve sözleriyle tanıtıma damga vururken, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

'SANDIK KOKUSU'NUN 36. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Reha’ya çok sinirlenen Karsu, ona aldatıldığını söyledi. İnanmak istemeyen Reha, bir hışımla eve gitti ve Hande’den hesap sordu. Bora’nın yurt dışından gelen misafirine 41 beyaz gül yollatması, Karsu’yu kıskandırmış ve üzmüş olmasına rağmen, umursamıyor gibi davrandı. Karsu, güllerin sahibinin Bora’nın kuzeni olduğunu öğrenince içi rahatladı. Filiz, Reha’nın başına gelenleri konuşmak için ablası Türkan’ın evine gittiğinde Gülnaz ile karşılaştı. Gülnaz’ın İstanbul’dan hiç gitmediğini, Türkan’ın evinde kaldığını öğrendi. Tüm bunlar yaşanırken, iş yeri kirasını ödeyemediği için icraya verilmekle tehdit edilen Reha, Karsu’dan yaşattığı her şey için özür dileyerek Adana’ya dönme kararı aldı. Zor da olsa Hasan’ın izniyle Cennet Sitesi’ne taşınan Gülnaz’ın, ilerleyen bölümlerde ne maceralar yaşayacağı merak edildi. Hasan ve Filiz’in sitesine yeni taşınan komşuları ünlü sanatçı Feryal Aksoy, ikili arasında tatlı bir kıskançlığa sebep oldu. Hasan’ın Feryal Aksoy’a olan hayranlığını kıskanan Filiz, soluğu estetik yaptırmak için doktorun yanında aldı. Ancak Filiz’in bu hamlesi Hasan’ın hoşuna gitmedi. Kıvanç’ın Irmak’ı öpmesi bölümün romantik anları arasında yerini aldı. Bölümün finalinde Karsu, Irmak ile telefonda konuşurken o sırada kapıya Bora geldi. Karsu, telefonda Irmak’a Bora’dan hoşlandığını söylerken, Bora’yı karşısında görmesiyle ne yapacağını bilemedi. Bu itiraftan sonra Bora ve Karsu arasında neler olacağı merak konusu oldu.