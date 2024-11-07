'Sandık Kokusu'nun 33'üncü bölümüne Karsu ve Bora'nın öpüşmesi damgasını vurdu

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 33'üncü bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

#SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat TT listesinde kalan 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Dizinin yeni bölümü, ABC1 20+’da; 4.33 izlenme oranı 11.41 izlenme payı, Total’de; 4.20 izlenme oranı 11.65 izlenme payı, AB grubunda ise 3.12 izlenme oranı 9.37 izlenme payı elde etti.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayça, Karsu’nun Bora ile birlikte davete gitmesini kıskanırken Karsu da nispet yaparak ortamın ve gecenin güzelliğini anlattı. Gülnaz, Ekrem’e değil İstanbul’a sevdalandım yalanını söylerken Filiz buna inanmayarak daha da üstüne gitti. Bu yaptığından sonra Filiz’e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri ederken planını gerçekleştirmek için ilk adımını memleketten misafir getirerek başlattı.

Rahim’e olan parayı iki gün içinde ödemek zorunda ola Reha, imza için Karsu’yu ikna etmeye çalışırken çabası sonuçsuz kalınca evi zararına satmaya karar verdi. Artık Lale’nin evinde yaşamaya başladılar. Diğer taraftan Hande, Mete ile gizli gizli görüşmeye devam etti. Kıvanç’ın Lale’yi mekanına çağırdığını ve Bora’nın da geleceğini duyan Ayça kendince bir plan yaptı. Hasan, Filiz’e eski estetik doktorundan çiçek gelmesinden dolayı sinirlenirken, Hasan’ın bu tavrı Filiz’in kalbini kırdı. Filiz’in kalbini kırdığını anlayan Hasan, kıskandığını söyleyerek özür diledi. Filiz de Hasan’a çiçek yollayarak kalbini geri kazandı.