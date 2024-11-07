'Sandık Kokusu'nun 33'üncü bölümüne Karsu ve Bora'nın öpüşmesi damgasını vurdu
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 33'üncü bölümüyle yine sosyal medyanın gündeminde yer aldı
SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 33'üncü bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
#SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat TT listesinde kalan 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümü izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Dizinin yeni bölümü, ABC1 20+’da; 4.33 izlenme oranı 11.41 izlenme payı, Total’de; 4.20 izlenme oranı 11.65 izlenme payı, AB grubunda ise 3.12 izlenme oranı 9.37 izlenme payı elde etti.
YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayça, Karsu’nun Bora ile birlikte davete gitmesini kıskanırken Karsu da nispet yaparak ortamın ve gecenin güzelliğini anlattı. Gülnaz, Ekrem’e değil İstanbul’a sevdalandım yalanını söylerken Filiz buna inanmayarak daha da üstüne gitti. Bu yaptığından sonra Filiz’e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri ederken planını gerçekleştirmek için ilk adımını memleketten misafir getirerek başlattı.
Rahim’e olan parayı iki gün içinde ödemek zorunda ola Reha, imza için Karsu’yu ikna etmeye çalışırken çabası sonuçsuz kalınca evi zararına satmaya karar verdi. Artık Lale’nin evinde yaşamaya başladılar. Diğer taraftan Hande, Mete ile gizli gizli görüşmeye devam etti. Kıvanç’ın Lale’yi mekanına çağırdığını ve Bora’nın da geleceğini duyan Ayça kendince bir plan yaptı. Hasan, Filiz’e eski estetik doktorundan çiçek gelmesinden dolayı sinirlenirken, Hasan’ın bu tavrı Filiz’in kalbini kırdı. Filiz’in kalbini kırdığını anlayan Hasan, kıskandığını söyleyerek özür diledi. Filiz de Hasan’a çiçek yollayarak kalbini geri kazandı.
Hasan kıskançlığından dolayı Filiz’den özür diliyor;
Bora kulüpte eğlenirken kızların yoğun ilgisinden kurtulmak için Ayça’dan yardım istedi. Bunu fırsat bilen Ayça, Bora ile daha fazla yakınlık kurdu ve gece Bora’nın evinde kaldı. Geceyi Bora’nın misafir odasında geçiren Ayça, istediğini elde edememenin hayal kırıklığını yaşadı. Ancak çalışmak için Bora’nın yalısına gelen Karsu’ya geceyi Bora’yla geçirmiş izlenimi vererek Karsu’yu kıskandırdı.
Karsu, Bora’nın evinde Ayça’yı görünce şok yaşadı;
Polisler, Hasan’ın odasını dinlemeye devam ederken hala işlerine yarar bir ses kaydı duyamadılar. Irmak, Kıvanç’a olan duygularını itiraf etmeyi planlarken Kıvanç’ın başka bir kızla olacağını duyunca hayal kırıklığı yaşadı. Gülnaz’ın, Hasan’ın eski aşkı Zehra’yı misafir olarak çağırdığı ortaya çıkarken Hasan, Zehra’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Hasan gerçeği Filiz’den saklamaya çalışırken Zehra, Hasan ile yalnız konuşmak istedi. Filiz’in yanlarına gelmesiyle yarıda kalan sohbeti duyup duymadığı merak uyandırdı.
“Hiçbir şey bilmiyor, bilmeyecek!”
Bora akşam yemeği için Ayça’yı eve çağırırken, Karsu da kendisine lazım olan dosyayı Bora'nın yalısında unuttu. Karsu, Sıdıka'dan Bora’ya geleceğini söylememesini istedi. Bora'nın evinde elektrikler kesilirken, Karsu'nun da eve girdiğinde telefonunun şarjı bitti. Bora’nın karanlık içinde bir anda gelerek Karsu’yu öpmesi bölüme damgasını vurdu.
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!
Yayınlanan 34. bölüm tanıtımında; Karsu, Bora’nın öpmesinden sonra ne yapacağını bilemiyor ve kaçıyor. Filiz, Gülnaz ile Zehra’nın konuşmasını dinlerken, Zehra’nın “Zaten onun da gönlü var bende” sözü Filiz’in evi terk etmesine yol açıyor. Tanıtımın finalinde Bora, Karsu’yla olanları konuşmak isterken yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
'Sandık Kokusu’nun 34. Bölüm Tanıtımı;
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.
'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.