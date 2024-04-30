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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun 20'nci bölüm 2'nci tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:20
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        2'nci tanıtımı yayınlandı
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        SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Gerçekleri öğrenen Filiz'in Hasan'a sert tavırlar gösterdiği tanıtımda Lale ve Atilla boşanıyor. Reha, Karsu hakkında hoş olmayan şeyler söyleyince Atilla kendini tutamıyor ve Reha'ya saldırıyor. Atilla ve Reha kavga ederken olaya şahit olan Tılsım babası için üzülürken, olayın ardından çocuğunun gözü önünde böyle bir şey yaşandığı için Karsu, Atilla'yla tartışıyor. Atilla ise Karsu ona inanmadığı için artık her şeyin bittiğini söylüyor. İkilinin ilişkisini derinden sarsan bu olayın ardından neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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        'SANDIK KOKUSU'NUN 20'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Duydukları karşısında şaşkına dönen Filiz, Karsu'yu da alıp hemen oradan uzaklaşır. Adnan, intikam almak için, evlilikleri sırasında Irmak'a imzalattığı belgeleri ortaya çıkarır. Artık Irmak'ın da yüklü bir borcu vardır. Atilla'dan tazminat karşılığında boşanan Lale, Reha’nın yanına yerleşir. Ucu Atilla ve Karsu'ya değen herkesten acısını çıkarmak istiyordur. Reha, Atilla'ya karşı bir oyun oynamaya karar verir. Atilla, Reha'nın kışkırtmalarına daha fazla dayanamaz ve onu hırpalar. Onları ayıran Karsu, kızıp azarlamaya başlarken Atilla kamera kayıtlarını gösterir. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Karsu ve onun güvensizliklerinden çok yorulan Atilla arasında neler yaşanacaktır?

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        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu; 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle 1 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 20'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        #Özge Özpirinçci
        #demet akbağ
        #Metin Akdülger
        #uğur yücel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
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        Aslan
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