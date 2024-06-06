'Sandık Kokusu'nda Reha, Karsu'yu polise ihbar ediyor

REKLAM advertisement1

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’ dün akşamki heyecan dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Selin’in geçirdiği kazayı ufak hasarlarla atlatması ekran başındakilere rahat bir nefes aldırırken, Karsu’nun düşüş anındaki tepkileri, hemen hastaneye gelişi hem okuldakileri hem de Reha’yı şüphelendirdi. Hülya ve Filiz arasındaki Hasan Bey çekişmesi, Filiz ve Hasan arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendirdi. Yeni yakışıklı komşu Kıvanç, Filiz ve ailesi mangal yaparken onlara yardıma geldi ve ardından yemeğe kaldı. Kıvanç ile Irmak arasındaki buzlar yavaş yavaş erirken, ikilinin ilerleyen zamanlarda neler yaşayacağı merak uyandırdı. Hande’nin çocuklara kötü davrandığının farkında olan Lale’nin Reha’ya ‘’Çocukların üzerinden elini çekme!’’ uyarısı dikkat çekerken, Karsu da Lale’den çocuklara göz kulak olmasını istedi. Eski dostu, yeni düşmanı Süleyman’ı polise ihbar eden Hasan, polis tarafından yakın takibe alındı. Hande’nin Tılsım’a yaptığı parti organizasyonu Tılsım’ı çok mutlu etti. Çocukların annesiyle konuşmasını duyan ve okulda görüştüklerini öğrenen Reha, Karsu’yu velayet davasını ihlal ettiği için polislere ihbar etti. Bölüme damgasını vuran final sahnesinde polisler Karsu’yu emniyete götürdü.

REKLAM Dizi, dün akşam ekrana gelen bölümüyle; ABC1 20+’da 4.02 izlenme oranı, 12.03 izlenme payı, Total’de 3.55 izlenme oranı, 10.96 izlenme payı, AB grubunda ise 3.28 izlenme oranı, 11.22 izlenme payı elde etti. YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? Selin, okulda yaşadığı kazayı ufak bir sakatlıkla atlattı. Selin’in düşüşünden hemen sonra hastanede Karsu’yu gören ve şüphelenen Reha durumu avukatına haber verdi ve Lale’den Karsu’yu takip etmesini istedi. Yeni komşularına yavaş yavaş kendini sevdirmeye başlayan Kıvanç, mangal için yardıma gidince Filiz’in ısrarıyla yemeğe kaldı. Irmak ile atışmalarına rağmen aralarındaki buzlar da erimeye başladı. Hande’nin arkadaşıyla buluştuğu sırada Selin’i kaybetmesi ve ardından onu tehdit etmesi gerilimi artırdı. Hasan’ın gizli ihbarı ile Süleyman’ın tutuklanması polisin dikkatini çekti ve polis Hasan’ı yakın takibe aldı. İsteği üzerine Tılsım’a görkemli bir parti düzenleyen Hande, bu hareketiyle genç kızı çok sevindirdi. Karsu, çocuklara göz kulak olması için Lale ile konuştu ve Lale, "Ben varken kimse onlara zarar veremez" diyerek Karsu’yu rahatlattı.

Tılsım ve Deniz anneleriyle görüntülü konuşurken, Reha çocukların anneleriyle her gün okulda görüştüklerini duydu. Duydukları karşısında şüpheye düşen Reha, Tılsım’ın ağzından laf alamadı. Nihayet çocuklarını Reha gözetiminde görebilecek olan Karsu, Hande’nin parmağında Reha’nın ona eskiden aldığı yüzüğü gördü ve Hande bu duruma çok bozuldu. Çocukların Hande’den korktuğunu Reha’ya söyleyen Karsu, ‘’Çocuklarımın kılına zarar gelirse bu evi başınıza yıkarım!’’ dedi. Bu olayın ardından Reha’nın Karsu’ya karşı öfkesi giderek daha da büyüdü. Reha işlemleri başlatıp Karsu’yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet etti. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürüldü. Karsu’nun velayet kurallarını ihlal etmesi sonucu alacağı ceza izleyicide merak uyandırdı.

Kıvanç, mangala dâhil oldu; ‘’Seninle sonra görüşeceğiz Reha!’’ Senaryosunu; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını; Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda; Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sandık Kokusu', çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.