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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda dengeleri değiştirecek hamle

        'Sandık Kokusu'nda dengeleri değiştirecek hamle

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun 46'ncı bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Nazan, Karsu ile Bora ilişkisinde dengeleri değiştirecek hamlede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:44
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        Dengeleri değiştirecek hamle
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        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 46'ncı bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Bölüme; her şeyin Nazan’ın oyunu çıkması damgasını vurdu.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 46'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin ekrana gelen bölümünde, Karsu ve Bora’nın düğününe bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Çağla, Bora’yla 3 yıldır birlikte olduklarını ve 2 yaşındaki çocuğunun Bora’dan olduğunu iddia etti. Karsu başta olmak üzere davetteki herkes şaşkınlık içerisindeydi. Bora, Çağla’nın söylediklerini yalanlasa da Karsu’nun gözlerinden hissettiği hayal kırıklığı okunuyordu. Çağla gazetecilere açıklama yaparken Karsu, her şeye rağmen Bora’nın yanında durdu. Şüpheleri olsa da Bora’ya inanmayı ve güvenmeyi tercih eden Karsu’nun bu süreçteki en büyük endişesi çocuklarıydı. Bora ise kendisini aklamak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için DNA testi yaptıracağını söyledi.

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        Düğüne bomba gibi düşen haber;

        Filiz ve Irmak, Karsu’ya destek olmak amacıyla ziyaretine gittiler. Nazan ve Filiz arasındaki soğuk savaşın bir süre daha devam edeceğinin sinyalleri verildi. Düğün telaşı ve Bora’nın çocuk haberinin çıkmasıyla kızıyla ilgilenemediğini düşünen Filiz, önce Kıvanç’ın hazırladığı odaya göz attı, ardından eksikleri almak için Irmak’la mağazaya gitti. Bebek odası için eşyalara oldukça titiz davranan Filiz’in torun sevgisi yürekleri ısıttı. Bu sırada, Hasan’ın ziyaretine gelen gizemli kadının kim olduğu merak konusu oldu. Kadının, Urfa’dan bir tanıdığının kızı olduğu ve zorluklardan kaçıp Hasan’a sığındığı ortaya çıktı. Bin bir zorlukla baş etmek zorunda kalan kadına Filiz de evini açarak güçlü kadınların destekçisi oldu.

        Filiz, güçlü kadının destekçisi oldu;

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        Nazan, yeğeni Ziya ile Ayça’yı birbirine yakıştırdı ve yemeğe çıkmaları konusunda aracı oldu. Hakan’ı unutmaya çalışan Ayça, randevuyu kabul etti. Hakan, Ayça ile konuşmak ve kendisini affettirmek için elinde çiçeklerle siteye gitti. Ayça, Hakan’a olan sinirini ve hayal kırıklığını bir türlü atlatamamışken randevusu olduğunu söyleyerek Hakan’ı başından savdı. Yemeğe giden Ayça, karşısında Ziya’yı görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ayça’nın hayal ettiği adamdan çok farklı olan Ziya ile yemeği, Hakan’ın eski arkadaşı Burcu ile restorana girmesiyle daha da komik bir hale geldi. Burcu ve Ziya’nın daha önce tanıştığı ortaya çıkınca, yemeği hep beraber yediler.

        Ayça ve Hakan’ın kıskançlık atışmaları;

        Kıvanç, kulübü devredip avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Bu ani kararın sebebi Irmak’ı doğacak olan ikizleriyle tek başına bırakmamak ve ona destek olmaktı. Bunu duyan Irmak, çok duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Bölüme damgasını vuran final sahnesinde ise Nazan’ın Çağla’yı para karşılığı tuttuğu ve DNA testiyle oynayarak çocuğu Bora’nın çocuğu olarak göstereceği ortaya çıktı. Nazan’ın bu hamlesiyle Karsu’dan kurtulmayı amaçladığı öğrenildi. Karsu’nun tüm bu planlardan haberi olup olmayacağı ve Nazan’ın amacına ulaşıp ulaşamayacağı ise izleyiciyi merak içinde bıraktı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “TEST SONUCU ÇIKTI, POZİTİF”

        Yayınlanan bölümün ardından 47. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Filiz, Karsu’ya yapılacak DNA testi ile ilgili kaygılarını dile getirirken Gülnaz ise bir oyun daha çevirerek Ayça’yı Hakan’ın yanına gitmeye ikna ediyor. İkilinin yakınlaşması dikkat çekerken Gülnaz ve İhsan’ın samimi halleri ise yüzleri güldürüyor. Bora, Karsu’nun ona olan güveninden dolayı mutlu olurken Çağla’nın pozitif test sonucuyla evi basması tanıtıma damgasını vuruyor. Yeni bölümde yaşanacaklar ise merak konusu oluyor.

        'Sandık Kokusu’nun 47'nci Bölüm Tanıtımı;

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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