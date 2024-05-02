SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşamki bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Atilla ile Karsu’nun öpüşme sahnesinin damga vurduğu bölümde, ikilinin mutlulukları uzun sürmedi ve Atilla, Karsu’nun güvensizliğine daha fazla katlanamayacağını söyleyerek ilişkilerini noktalama kararı aldı. Bölüm arkasında yayınlanan tanıtımda Atilla’nın Karsu için doğru insanın Reha olduğunu ve ona dönmesi gerektiğini söylemesi ise izleyiciyi şoke etti.

'Sandık Kokusu', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 5.09 izlenme oranı 12.91 izlenme payı, Total’de 4.31 izlenme oranı 11.56 izlenme payı, AB grubunda ise 3.69 izlenme oranı 11.36 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 1 saat TT listesinde yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 20'nci bölümünde; Filiz ile Hasan’ın görüştüğünü öğrenen Atilla babasına hesap sordu. Adnan, avukatına talimat verdi ve Irmak’ın habersiz imzaladığı belgeler yüzünden şirketin yüklü miktardaki borcunu ödemesi için hukuki süreci başlattı. Bunun üzerine Filiz, evleri satılığa çıkarttı. Atilla ve Lale resmi olarak boşandı ancak Lale, Karsu ve Atilla’yı rahat bırakmayacağını açık bir şekilde gösterdi. Mert, Atilla ve Karsu’yu romantik bir akşam yemeğinde bir araya getirirken, onlara sürpriz yaparak sahneye çıkıp şarkı söyledi ancak çıktığı yerden düşerek kendini sakatladı. Bu esnada boşanma sonrası sinirini üzerinden atamayan Lale, intikam almaya Filiz’den başladı ve site sakinleriyle konuşup yönetimin değişmesi için imza topladı. Atilla’yı çok özleyen Deniz, onunla görüşmek istedi. Bunun üzerine Atilla, Karsu ve Deniz keyifli bir gün geçirdi. Romantik hamleler ve düşünceli jestlerin ardından Atilla ile Karsu’nun arasındaki aşk alevlendi. Atilla ile Karsu’nun öpüşme sahnesi bölüme damgasını vurdu. Karsu ve Atilla’nın ilişkilerini bozmaya kararlı olan Reha ise bir plan yaptı ve bu planına Tılsım’ı da alet etti. Atilla’ya Karsu hakkında kötü sözler söyleyip onu kışkırtan Reha kavga çıkardı. Kendini tutamayan Atilla, sevdiği kadına laf söyletmedi ve Reha’ya herkesin önünde yumruk attı. Bu anlara Tılsım’ın şahit olması Karsu’yu sinirlendirdi. Karsu, Atilla’yı yalancılıkla suçlayıp yaptığı şey için ona bağırırken, Atilla elindeki kayıtları gösterip masum olduğunu kanıtladı. Karsu, bunu duyunca yargısız infaz yaptığı için özür diledi ancak Atilla Karsu’nun güvensizliği yüzünden ilişkilerini noktalama kararı aldı.