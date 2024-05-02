Boyraz'ın, çarpmanın etkisiyle motosikletle kendisinin de düştüğünü, sürüklendiğini, düşmenin etkisiyle kendisini kaybettiğini, tam olayı hatırlamadığını, polis memurlarının kendisini ambulansa bindirdiğini ve hastaneye gittiğini söylediği cümleler de iddianamede yer aldı. İddianamede, motosiklet kullanmak için ehliyeti olmadığını söyleyen şüphelinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre kusurlu olduğu vurgulandı.

Şüphelinin uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği sonrasında ise maktul olan polis memurunun 'Dur' ihtarını görmesine rağmen hızını arttırarak maktulün üzerine doğru motosikleti sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi. Şüpheli Osman Boyraz'ın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.