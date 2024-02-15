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Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun 10'uncu bölümü; ABC1 20+’da 5.48 izlenme oranı 13.38 izlenme payı, AB grubunda 5.03 izlenme oranı 13.34 izlenme payı, Total’de ise 4.63 izlenme oranı 11.71 izlenme payı elde etti.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? Sandık Kokusu’nun yayınlanan 10'uncu bölümünde; Ozan’ın ölümüne sebep olduğu için yaşadığı vicdan azabıyla mücadele eden Atilla zor anlar yaşadı. Diğer yandan Ozan’ın aniden ortadan kaybolmasını garip bulan Karsu arayışa başladı. Reha, Cennet Sitesi’nde ev tutarak şaşırtan bir hamle yaptı. Sevgili Hande ile siteye taşınan Reha, Filiz ve Karsu’yu çileden çıkardı. Reha taşınınca, Lale de sık sık siteye gelip gitmeye başladı. REKLAM

Bu durum Atilla’yı köşeye sıkıştırdı. Lale’yle karşılaşmamaya çalışan Atilla için çember giderek daralıyordu. Filiz, Cennet Sitesi’nde Sevgililer Günü için bir konser vermeye karar verdi. Konser için ise genç bir sanatçı ile anlaştılar; Mert Melek! Mert Melek sahneye çıktığında Atilla şoke oldu ve apar topar oradan ayrıldı.

Bölümün finalinde ise Mert Melek’in, Atilla’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Mert’in kapısını çalan Atilla’nın tepkisi ve ikilinin arasındaki gerilim merak uyandırdı. Atilla ve Mert Melek’in hikayesi ile ilgili sorular gelecek hafta yeni bölümde yanıt bulacak. REKLAM

İşte merak uyandıran final sahnesi; 'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.