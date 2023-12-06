Sandık Kokusu dizisi oyuncu kadrosu: SHOW TV yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları kimler?
Show TV'nin sabırsızlıkla beklenen yeni dizisi Sandık Kokusu yayın hayatına başlıyor. Sandık Kokusu dizisi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası hayata yeniden tutunma hikayesini konu alıyor. Diziseverler için Sandık Kokusu oyuncu kadrosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, SHOW TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncuları isimleri ve karakterleri...
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Sandık Kokusu dizisi oyuncu kadrosu gündemdeki yerini aldı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Peki, Sandık Kokusu oyuncuları kimler? İşte, konuya dair detaylar...
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SANDIK KOKUSU DİZİSİ OYUNCULARI
Sandık Kokusu dizisi oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturuyor.
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SANDIK KOKUSU KONUSU
Güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.
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Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.
Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.