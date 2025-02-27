Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 47. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (26 Şubat 2025)

        Sandık Kokusu 47. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 26 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider. Sandık Kokusu 47. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 26 Şubat 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:44 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu dün akşam 47. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizisinin son bölümünde İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için çözüm üretmeye çalışırlar. Ayça ise Hakan’ı kaçırmaya karar verir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 47. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır.

        • 3

          Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider.

        • 4

          Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar.

        • 5

          Hakan’ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan’ı kaçırmaya karar verir.

        • 6

          Nazan’ın tavırları Filiz’in dikkatini çeker. Gülnaz’ı da yanına alarak yedek bir DNA testi yaptırmaya karar verirler.

        • 7

          Filiz ve Gülnaz’ı uzaktan gözetleyen Erdem, Nazan’a rapor verir. Onların bir şeylerden şüphe ettiğini anlayan Nazan süreci hızlandırır.

        • 8

          Çağla elindeki pozitif DNA sonucuyla yalıya gelir.

        • 9

          SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

          26 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 47. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 47. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        DEM heyeti İmralı'ya gidecek
        DEM heyeti İmralı'ya gidecek
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Ege için kritik uyarı!
        Ege için kritik uyarı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Önce darp ardından cinayet! Yer: Adana
        Önce darp ardından cinayet! Yer: Adana
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Habertürk Anasayfa