Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu dün akşam 47. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizisinin son bölümünde İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için çözüm üretmeye çalışırlar. Ayça ise Hakan’ı kaçırmaya karar verir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 47. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.