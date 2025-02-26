Sandık Kokusu 47. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 26 Şubat Çarşamba akşamı 47. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Sandık Kokusu 47. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde, Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Sandık Kokusu 47. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için çözüm üretmeye çalışırlar. Ayça ise Hakan’ı kaçırmaya karar verir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…
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SANDIK KOKUSU’NUN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır.
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Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider.
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Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar.
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Hakan’ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan’ı kaçırmaya karar verir.
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Nazan’ın tavırları Filiz’in dikkatini çeker. Gülnaz’ı da yanına alarak yedek bir DNA testi yaptırmaya karar verirler.
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Filiz ve Gülnaz’ı uzaktan gözetleyen Erdem, Nazan’a rapor verir. Onların bir şeylerden şüphe ettiğini anlayan Nazan süreci hızlandırır.
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Çağla elindeki pozitif DNA sonucuyla yalıya gelir.
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SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 47. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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