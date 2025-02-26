Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 47. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Sandık Kokusu 47. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu, 26 Şubat Çarşamba akşamı 47. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Sandık Kokusu 47. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. O3 Medya imzalı dizinin yeni bölümünde, Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyenler Sandık Kokusu 47. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için çözüm üretmeye çalışırlar. Ayça ise Hakan’ı kaçırmaya karar verir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır.

        • 3

          Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider.

        • 4

          Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan’ın Suriye’ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar.

        • 5

          Hakan’ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan’ı kaçırmaya karar verir.

        • 6

          Nazan’ın tavırları Filiz’in dikkatini çeker. Gülnaz’ı da yanına alarak yedek bir DNA testi yaptırmaya karar verirler.

        • 7

          Filiz ve Gülnaz’ı uzaktan gözetleyen Erdem, Nazan’a rapor verir. Onların bir şeylerden şüphe ettiğini anlayan Nazan süreci hızlandırır.

        • 8

          Çağla elindeki pozitif DNA sonucuyla yalıya gelir.

        • 9

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 47. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 47. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Habertürk Anasayfa