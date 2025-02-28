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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 2 kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden kader | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!

        İstanbul Başakşehir'deki bir restoranda arkadaşıyla buluşan 28 yaşındaki Kasım Doğan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Doğan'ın kardeşi Oğuzhan Doğan'ın da 1.5 yıl önce Adana'da silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:53
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        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
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        İstanbul'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım Doğan (28) bir arkadaşıyla buluşmak için bir süre önce Adana'dan İstanbul'a geldi.

        RESTORANDA KURŞUN YAĞMURU

        Öldürülen ağabey Kasım Doğan, 28 yaşındaydı.
        Öldürülen ağabey Kasım Doğan, 28 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Doğan, arkadaşıyla Doğa Park Caddesi'ndeki bir restoranda buluştu. İki arkadaşın görüşmesi devam ederken restorana giren şüpheliler, Doğan'ı kurşun yağmuruna tuttu.

        ŞÜPHELİLER KOŞARAK KAÇTI

        Silahtan çıkan kurşunlar Doğan'ın vücudunun çeşitli bölgelerine isabet ederken şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        KARDEŞİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

        Bir buçuk yıl önce öldürülen Oğuzhan Doğan.
        Bir buçuk yıl önce öldürülen Oğuzhan Doğan.

        Öte yandan Doğan'ın kardeşi Oğuzhan Doğan'ın da 1.5 önce Adana'da silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.

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        #adana
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        #Son dakika haberler
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