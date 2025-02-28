İstanbul'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasım Doğan (28) bir arkadaşıyla buluşmak için bir süre önce Adana'dan İstanbul'a geldi.

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RESTORANDA KURŞUN YAĞMURU Öldürülen ağabey Kasım Doğan, 28 yaşındaydı. DHA'daki habere göre Doğan, arkadaşıyla Doğa Park Caddesi'ndeki bir restoranda buluştu. İki arkadaşın görüşmesi devam ederken restorana giren şüpheliler, Doğan'ı kurşun yağmuruna tuttu.

ŞÜPHELİLER KOŞARAK KAÇTI Silahtan çıkan kurşunlar Doğan'ın vücudunun çeşitli bölgelerine isabet ederken şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KARDEŞİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞ Bir buçuk yıl önce öldürülen Oğuzhan Doğan. Öte yandan Doğan'ın kardeşi Oğuzhan Doğan'ın da 1.5 önce Adana'da silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.