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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle

        Sandık Kokusu 43. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde olacaklar

        Show TV'nin ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu dizisi, 29 Ocak Çarşamba akşamı 43. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler için Sandık Kokusu 43. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün yer aldığı dizinin yeni bölümünde herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:27
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        • 1

          Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sandık Kokusu 43. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Hakan’dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler.

        • 3

          Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak’ın yanında alır.

          Irmak, çocuğu doğurmaya kararlıdır.

        • 4

          Hakan’dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır.

        • 5

          Hasan’ın yeni açılan kebapçı yüzünden canının sıkkın olduğunu gören Filiz, Gülnaz ile birlikte tadıma gitmeye karar verir.

        • 6

          Sahibi olan adam Filiz’e asılmaya başlayınca olaylar karışır.

        • 7

          Oğlunun kendisine haber vermeden evlendiğini öğrenen Nazan, İsviçre’den dönmüş, ayağının tozuyla Karsu’yu görmeye gelmiştir.

        • 8

          O sırada Bora ve Karsu’nun evlendiğini öğrenen Irmak ve çocuklar ise büyük bir şaşkınlık yaşarlar.

        • 9

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 43. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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