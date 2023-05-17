Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
2023 Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte ikinci turda Seçim sandık görevlisi başvuru detayları!

Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sandık görevlisi başvuru şartları ve başvuru süreci hakkındaki ayrıntılar 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ikinci tura kalmasıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs tarihinde düzenlenecek ikinci tur seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından sandık kurulu görevlisi alımları yapılacak. İşte, 2023 seçim sandık görevlisi başvuru şartları hakkında merak edilenler...

Giriş: 17.05.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerine az bir süre kala sandık görevlisi olma şartları ve başvuru detayları gündeme geldi. Sandık görevlisi olmak isteyen kişilerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekmektedir. İşte, 2023 sandk görevlisi başvuru detayları...

  • 2. TUR SEÇİMLER NE ZAMAN?

    Seçimin 2. turu, YSK'nın daha önce açıkladığı takvime göre 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. YSK'nın 15 Mayıs tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamaya göre seçimin 28 Mayıs'ta yapılacağı ilan edildi.

  • 2. TURDA SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

    Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmak için yeni başvuru talebi merak konusu oldu. Ancak YSK'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

    Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

    Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.

  • SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir.  Devlet memuru olanlardan Yükske Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

  • SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dahil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.