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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projelerin en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı hastane projelerine ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."

SANCAKTEPE KAYMAKAMI DA PAYLAŞTI

Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu da sosyal medya hesabından Sancaktepe'deki inşaatı devam edilen hastanenin yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsünü paylaştı. Hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilirken bir kısmının çatıları ise tamamlandı.

DHA'nın haberine göre, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, sosyal medya hesabından yapımı tamamlanan, yatakları yerleştirilen bazı odaların ve koridorların görüntüsünü, "@RTErdogan'ın talimatlarıyla başlayan, 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz hızla inşa ediliyor. Pandemi ile mücadelemizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza, İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun?" notuyla paylaştı.

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