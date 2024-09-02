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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sancaktepe'de İETT otobüsü skuter ile çarpıştı: 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Sancaktepe'de İETT otobüsü skuter ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

        İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü önünde seyir halinde bulunan skuterle çarpıştı. Kazada skuter sürücüsü A.U.Z. ağır yaralanırken, haberi alarak gelen yakınları otobüs şoförüne tepki gösterdi. Aracın kapılarını kilitleyen otobüs şoförü bir süre çıkamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:47 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:47
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        İETT otobüsü skuter ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
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        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Kartal-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, durağa yanaşacağı sırada yolda ilerleyen skuterle çarpıştı. Kazada yere savrulan skuter sürücüsü A.U.Z. yaralandı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ŞOFÖR TEPKİ ÜZERİNE OTOBÜSTEN ÇIKAMADI

        Kaza haberini alarak olay yerine gelen A.U.Z.'nin yakınları, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Otobüs şoförü bunun üzerine kendini araca kilitledi. Bu sırada bazı yaralı yakınları otobüse yumruk atarak tehditler savurdu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşanan gerginlik polisin olay yerine gelmesi ile son buldu.

        YARALININ DURUMU KRİTİK

        Yaralı skuter sürücüsü A.U.Z. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. DHA'nnı haberine göre; yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #sancaktepe
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