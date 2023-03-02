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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner oluyor. Doğaner, son dönemlerde küçük şirket ve finans kesiminden ziyade neden BİST 30 içindeki sanayi hisselerinin satın aldığını değerlendiriyor. Seçim öncesi ve sonrası borsa beklentilerini de paylaşan Doğaner, seçim öncesi alınan ve başta Varlık Fonu alımları olmak üzere alınması beklenen önlemler konusundaki fikirlerini paylaşırken seçim senaryolarına göre borsanın nasıl etkileneceğini de çeşitli olasılıklar ışığında yorumluyor.

BORSA NEDEN KAPATILMADI?

Büyüme rakamlarının da değerlendirildiği programda depremin Türkiye ekonomisine etkileri ve hangi alanlarda kendisini göstereceği ele alınıyor. Borsa İstanbul’un depremden sonra 3 gün kapatılmaması tartışmalarının gündeme taşındığı programda borsa yönetimi de ele alınarak dev yapının yönetim anlayışı da sorgulanıyor. Programda aynı zamanda borsaya yönelik alınan önemli kararlar da değerlendiriliyor.

HALKA ARZLARA NE OLDU?



Deprem sonrası yeniden gündemin baş köşesine oturan enflasyonun da masaya yatırıldığı Yatırımcı Rehberi'nde geçen yıl olduğu gibi yeniden enflasyonun finans piyasaları ve borsada fiyatların oluşmasında temel belirleyici olup olmayacağı tartışılıyor. Doğaner programda bir süredir görülmeyen halka arzlar ve ortak satışlarına ilişkin görüşlerini açıklıyor.

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