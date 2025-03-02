Sanatta sürdürülebilirlik etkinlikleri Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat, çevre, ileri dönüşüm ve ekoloji alanlarında düzenlediği etkinliklerle toplumsal farkındalığı artırmayı ve sanat yoluyla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Şubat ayından itibaren başlayan kapsamlı program, farklı sanat disiplinleri ve yaş gruplarına yönelik çeşitli içeriklerle yıl boyunca sanatseverlerle buluşuyor.

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Sinemaseverler için düzenlenen Cinema Ecologica programı, Şubat ve Mart aylarında çevre ve ekolojik temaları işleyen filmleri bir araya getiriyor. Çevre ve iklim krizine farklı perspektiflerden bakan bu film seçkisi, toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ocak ayında başlayan ve Şubat boyunca devam eden Sinema ve Sürdürülebilirlik programı ise, hem film gösterimleri hem de uzman konuşmacıların katılımıyla sürdürülebilir yapım teknikleri ve çevre dostu film üretimi üzerine ilham verici bir diyalog ortamı sunuyor.

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Sanatçıların üretim pratiklerine ekolojik bir bakış kazandırmayı hedefleyen Güncel Sanat ve Ekolojik Denemeler Atölyesi, Şubat ayında başlayarak Haziran ayına kadar devam ediyor. Program kapsamında sanatçılar, malzeme ve ekoloji arasındaki ilişkiyi araştırarak sürdürülebilir sanatsal üretim yöntemlerini deneyimleme fırsatı buluyor.

Ekim 2024’te başlayan Sürdürülebilir Tasarım Sohbetleri “İz Bırakmadan”, mimariden ürün tasarımına kadar uzanan geniş bir perspektifle sürdürülebilirlik temasını tartışmaya açıyor. Mayıs 2025’e kadar sürecek bu söyleşi serisi, her ay farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek atıksız üretim ve yeniden işlevlendirme kavramlarını ele alıyor.

2024’te başlayan ve büyük ilgi gören İleri Dönüşüm Atölyeleri, Haziran ayına kadar yetişkinlerin ileri dönüşümle yaratıcı üretim pratiklerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Katılımcılar, atık malzemeleri dönüştürerek yenilikçi sanat eserleri yaratmayı deneyimliyor.

Çocuklar ve ailelere yönelik düzenlenen Ailece İleri Dönüşüm: Mozaik ve Heykel Atölyeleri ise, atık malzemeleri sanatla buluşturma fırsatı sunuyor. Bu yaratıcı etkinliklerde, aile bireyleri birlikte keyifli bir öğrenme deneyimi yaşayarak sürdürülebilirlik bilincini pekiştiriyor.

Etkinliklerin detaylı programına Akbank Sanat’ın resmî web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.