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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Sanatta Hayat Var' sergisi ziyaretçilerini bekliyor

        'Sanatta Hayat Var' karma sergisi ziyaretçilerini bekliyor

        Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle İva Sanat tarafından düzenlenen Sanatta Hayat Var karma sergisi, 27 Ekim'e kadar Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverleri bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:32
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        'Sanatta Hayat Var' sergisi ziyaretçilerini bekliyor
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        İVA Sanat, Hayat Holding ve Hayat Finans'ın sponsorluğunda 'Sanatta Hayat Var' adlı yeni bir proje hayata geçirdi.

        Platformun ilk fiziksel sergisi, 17-27 Ekim tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

        Sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen serginin açılışında konuşan İva Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın, projenin ilk etkinliğinde sanatın birleştirici ve ilham verici gücüyle buluşmak için bir araya gelindiğini söyledi.

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        Aydın, İva Sanat'ın yeni nesil bir çevrim içi sanat galerisi olma hedefiyle yola çıktığını belirterek, "Bugün ise sanatçıların ve sanatseverlerin birbirlerine ilham verdikleri bir alan oluşturmayı temel alan bu misyonun somut bir yansıması olan 'Sanatta Hayat Var' projesi ile karşınızdayız. İva Sanat'ın dijital platformunda yer alan sanatçılarımızın ilk kez fiziksel olarak buluştuğu karma sergimiz, Türkiye'nin dört bir yanından tam 41 sanatçının birbirinden değerli eserlerini bir araya getiriyor" ifadesini kullandı.

        Sanatın sadece bir ifade biçimi olmadığını, aynı zamanda insanları birleştiren, yeni bakış açıları sunan güçlü bir araç olduğunu dile getiren Aydın, "Önümüzdeki dönemlerde karma sergiler, sanat fuarlarına katılımlar, atölye çalışmaları, söyleşiler ve daha birçok etkinliği hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

        120 eserin bulunduğu karma sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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        #Sanatta Hayat Var
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