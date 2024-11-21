Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesine sanatsal bir bakış sunan Cansiparane Sergisi, gerçekleştirilen özel bir davetle sanatseverlerle buluştu.

REKLAM advertisement1 Gama Gallery’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış gecesi, Ayşegül Dinçkök, Özlem Güsar, Füsun Yönder, İpek Yönder, Ceylan Atuk ve Melek Manisalı gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi.

Gözde Tolon Çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde gerçekleşen sergi, 15 sanatçının kelebeklerin zarif formlarından ilham alarak yarattığı 25 eserden oluşuyor. Kadına yönelik şiddete karşı sanatsal bir direniş manifestosu sunan sergi, ziyaretçilerine; kelebeklerin zarafetini ve özgürlüğünü, bireysel ve toplumsal mücadelenin güçlü bir simgesi olarak sunuyor.

Ayşegül Dinçkök REKLAM Dominik Cumhuriyeti’nde özgürlük ve eşitlik için verdikleri cesur direnişle tanınan Mirabal Kardeşler’in ilham veren mücadelesine atıfta bulunan eserler, seramik, cam, porselen, doğal taş ve kumaş gibi farklı materyallerle hayata geçirildi. Bu çok katmanlı anlatım, sanatçıların kullandıkları malzemelerle zamanın izlerini ve kadınların toplumsal değişimdeki etkisini yansıtıyor.

Cansiparane Sergisi, Biriz Dayanışma Derneği ile Hatay’da sanat eğitimi alan kız öğrencilere destek oluyor. Serginin en dikkat çeken yönlerinden biri ise sosyal sorumluluk bilinciyle sanatı birleştiren yapısı oldu. Sergiden elde edilen gelirin bir kısmı, deprem felaketinden etkilenen Hatay’da sanat eğitimi alan kız öğrenciler için yürütülen projelere destek sağlamak amacıyla Biriz Dayanışma Derneği’ne bağışlanacak.

Serena Karamızrak - Gözde Tolan - Şule Claire Altıntaş - Ayşin Basmacı - Selin Turaç Gözde Tolan Hakkında: Gözde Tolan, mozaik sanatına olan tutkusunu 2012'de keşfettikten sonra, bu alandaki bilgisini derinleştirmek amacıyla 2015 yılında İtalya'nın Ravenna kentindeki Mosaic Art School’da eğitim aldı. 2017'de kurduğu Mozaik Terapi stüdyosu, onun sanatsal yolculuğunun bir yansıması olarak, kişisel gelişimini ve yaratıcılığını bir araya getiriyor. Tolan, eserlerinde resim, heykel ve mozaik unsurlarını birleştirerek özgün bir estetik ortaya koyarken, farklı teknikleri harmanlayarak her çalışmasına eşsiz bir karakter kazandırıyor. 2019'da kurduğu Istanbul School of Mosaic ile mozaik sanatına ilgi duyan yabancı ziyaretçilere çeşitli eğitimler sunan Tolan, sanatını zenginleştirmek için çeşitli atölye çalışmaları düzenlerken, uluslararası sergilerdeki katılımlarıyla da çağdaş mozaik sanatını tanıtma ve yaygınlaştırma çabalarını sürdürüyor.