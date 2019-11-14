Sanatseverlerden BASE'e yoğun ilgi

Türkiye’nin dört bir yanından 72 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 eserinin yer aldığı BASE, kapılarını sanatseverlere açtı.

Yeni mezun sanatçı platformu BASE’in Akaretler Sıraevler'de 25-27-29-31 numaralı binalarda gerçekleşecek olan bu yılki sergisinde 20 şehirden ve 30 üniversiteden yeni mezun sanatçı adaylarının eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı yer alıyor.

17 Kasım'a kadar sürecek sergide henüz sanat kariyerinin başında sanatçı adaylarıyla tanışıp, onların farklı disiplinlerde 120 yapıtını bir arada görebilirsiniz. BASE’te 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan ‘’BASE Talks’’ konferans programı ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.

Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.

BU YIL Kİ TEMA ‘’ŞİMDİ’’

Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşen BASE 2019’da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergileniyor.

Çok sesli, çok anlamlı ve dinamik bir görsel karşılaşma ortaya çıkaran BASE 2019/ “Şimdi”, Türkiye’deki görsel sanat eğitimi ve pratikleri üzerine geniş, güncel ve günümüze özgü bir spektrum sunuyor.

Habertürk ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsoru olduğu BASE 2019’un küratöryel çerçevesini ‘’ŞİMDİ’’ olarak belirleyen Derya Yücel: "BASE 2019 seçkisine dair bir üst başlık olarak önerilen “Şimdi”, yeni nesil sanatçıların doğallıkla önce kendi dünyasını ve kendi “şimdi” lerini merkeze aldıkları, kültürel kimlik, toplumsal bellek, kişisel mitoloji, kurmaca benlik gibi kavramsal, estetik kimi zaman politik yönelimleri de içine alan, farklı mecraları kuşatan işlerini paylaşıyor. Çok sesli, çok anlamlı ve dinamik bir görsel karşılaşma ortaya çıkaran BASE 2019/ “Şimdi”, Türkiye’deki görsel sanat eğitimi ve pratikleri üzerine geniş, güncel ve günümüze özgü bir spektrum sunuyor’’.

SANAT DÜNYASINDAN DEĞERLİ İSİMLER BASE TALKS’TA

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ‘’BASE Talks’’ bu yıl da dopdolu programıyla, W Studios’da birbirinden özel söyleşilerle sanat dünyasını bir araya getirecek. 25 panelde yaklaşık 70 konuşmacıyı ağırlayacak olan ‘’BASE Talks’’, her gün 11.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl BASE Talks’ta şimdiden yerini alan isimler ise Ahmet Doğu İpek, Alp İşmen, Antonio Cosentino, Aslı Öymen, Atıf Akın, Ayşegül Kurtel, Ayça Telgeren, Belkıs Balpınar, Bengü Gün, Beral Madra, Burcu Tosun, Çağrı Saray, CANAN, Çelenk Bafra, Derya Yücel, Eda Gecikmez,Elif Uras, Emre Zeytinoğlu, Erdal Duman, Erdil Yaşaroğlu, Evrim Altuğ, Ferhan İstanbullu, Guido Casaretto, Gülçin Aksoy, Hüsamettin Kocan, İnsel İnal, İpek Yeğinsu, Kezban Arca Batıbeki, Leyla Ünsal, Marcus Graf, Memed Erdener, Merih Akoğul, Meryem Uzunoğlu, Murat Pilevneli, Nazım Dikbaş, Nazlı Çarmıklı, Nazlı Pektaş, Neriman POLAT, Osman Dinç, Osman Erden, Oya Delahaye, Ozan Bilgiseren, Ömer Özyürek, Özlem Yalım, Pınar Öğrenci, Sarp Evliyagil, Selçuk Artut, Selman Bilal, Server Demirtaş, Sibel Erdamar, Sinan Demirtaş, Tayfun Erdoğmuş, Tuna Ortaylı Kazıcı, Yasemin Özcan, Vahap Avşar, Zehra Çobanlı. Detaylı programı web sitesinden takip edebilirsiniz.

BASE’DE BİR İLK: BASELECTED 1 SERGİSİ

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek BASELECTED 1, 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapacak. Sergide Arek Qadrra, Aytuğ Aykut, Damla Yalçın, Dilara Göl, Duygu Aydoğan, Ece Kibaroğlu, Fatih Temiz, Hamza Kırbaş, Hina Barlas, İbrahim Erdoğan, Kübra Boy, Metin Alper Kurt, Ömer Sedat Yenidoğan, Seçil Büyükkan, Selen Tokgöz, Tevfik Altan Doyran, Uğur Bişirici olmak üzere 17 sanatçının eseri sergilenecek.

KONUK ÜLKE: Romanya

Romanya, BASE 2019'da Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi işbirliği ile konuk ülke olarak yer alacak. AB Konseyi 2019 dönem başkanlarından Romanya, bu yıl düzenlenecek olan BASE sergisinde Romen Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden mezun olan 6 sanatçısı ile yer alacak. Türkiye'deki güzel sanatlar öğrencileri ile uluslararası bir karşılaşma niteliğinde yer alacak olan sergi, ileriki yıllar devam edecek konuk ülke bölümünün ilk ülkesi olarak bu yıl sergide olacak. Bükreş ve Cluj üniversitelerinin resim, animasyon, video, tekstil ve grafik tasarım bölümlerinden sergide yer alacak sanatçıların isimleri şu şekilde: Melissa Antonescu, Robert David Somogyi, Ella Costache, Amanda Maier, Floriana Roxana Dinu, Aurelia Chiru.



BASE 2019 YAN ETKİNLİKLER



Digilogue alanında, görsel sanat ve tasarım faaliyetlerini New York'da sürdüren ve aynı zamanda Rutgers Üniversitesi'nde Sanat ve Tasarım bölümünde öğretim görevlisi olan Atıf Akın’ın ‘Tepoto Sud morph Moruroa’ isimli video enstalasyonu yer alacak.

Kale Grubu workshop alanında Kalebodur markasının yapı sektöründeki yenilikçi ürünü Kalesinterflex porselen seramiğinin kullanılacağı atölyeler gerçekleştirilecek. Serra Akıncı'nın yürütücülüğünde BASE süresince günde iki kez gerçekleştirilecek mozaik atölyeleri, sanat ve tasarım öğrencileri başta olmak üzere tüm ziyaretçilerin katılımına açık olacak.

TEB Özel Bankacılık alanında ise Mehmet Ali Bakanay, Gizem Büyükkuşoğlu ve Huma Kabakçı koleksiyonlarından seçilen; Türkiye’den Güzel Sanatlar Fakültelerinden mezun olmuş, sanatçı kimliklerini son 15 yılda güçlü bir şekilde oluşturmuş, olgunlaşmış sanat kariyerlerinde kendine özgü hikayelerini inşa etmiş birer sanatçının yapıtlarının yer alacağı ve genç sanatçı adaylarına ilham verecek “BİR KOLEKSİYON, BİR HİKAYE, BİR SANATÇI” sergisi yer alacak. Aynı zamanda TEB Özel Dijital Müze’de koleksiyonerlik hikayeleriyle yer alan bu üç değerli ismin koleksiyonlarından seçkilerin yer aldığı sergi, genç sanatçı adaylarına da ilham verecek.

Magnum Arkasında Haz Var alanı, sanatçı adayı üniversitelilere çalışmalarını sergileme imkanı sunan ve alan yaratan Doğuş Grubu’nun sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer’in pop up sergisi, bir önceki yılın BASE sanatçılarının yerlerini yeni sanatçılara bırakırken sandalyelerden sanat eseri yarattıkları “Siesta / BASE Art Project2”, Türkiye’nin çağdaş sanatçıları tarafından sanat eserlerine dönüşen buzdolabı kapakları sergisi Arçelik Cycles da BASE’de sanatseverlerle buluşacak.