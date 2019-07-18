18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığı öne sürülmüştü. Bu gelişme üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Olcay hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Olcay'ın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı, aynı zamanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak el işareti yaparak alenen hakaret ettiği ifade edildi. Olcay'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
11 AY 20 GÜN CEZA ALDI
Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi de sanık Olcay'ı "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın istinafa taşınması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Olcay hakkında İstanbul verilen 10 aylık hapis cezası kaldırıldı.
Olcay'a "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu cezanın da 1,5 yıl süreyle ertelenmesine karar verildi.
YARGITAY ONADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları İstinaf’ın Olcay hakkında verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesi yönündeki kararını temyiz etti. Bu gelişme üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire, Olcay'a verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün cezanın onasına hükmetti.
HAK YOKSUNLUĞU KARARI KALDIRILDI
Gerekçede, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu kaydedildi. Daire, yerel mahkemenin Olcay'ın bazı haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesini ise hukuka uygun bulmadı. Gerekçeli kararda, kısa süreli hapis cezasının ertelenmesi durumunda hak yoksunluğuna hükmedilemeyeceği vurgulandı. Karar bu yönden düzeltilerek, onandı.
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