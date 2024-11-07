Sanatçı ve sporculardan organ bağışı çağrısı

Bakanlık tarafından paylaşılan videolarda, Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı ve sanatçılar Alişan, Giray Altınok ile İpek Acar organ bağışının önemini vurguladı.

Bakanlık, Türkiye'de 3 bin 648 kişinin kornea, 270 kişinin pankreas, 1485 kişinin kalp, 214 kişinin akciğer, 2 bin 659 kişinin karaciğer ve 25 bin kişinin böbrek nakli beklediği bilgisini paylaştı.

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"ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR" Organ bağışı çağrısında bulunan Şenol Güneş, "Gerçek miras ardında bıraktığınız hayatlardır. Organlarınızı bağışlayarak birden fazla hayata dokunun" derken, Volkan Demirel, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı, Giray Altınok, Uğurcan Çakır ve Mert Günok hazırladıkları video mesajda, "Organ bağışı hayat kurtarır. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel" ifadelerini kullandı.