Gündüz bir listede tarih öğretmenliği yapan Hannah, bu mesleğe başlama yolculuğunu "Ekmek yapmaya 5 yıl önce bir iş arkadaşımın bana, döküm tencere yanında bir ekmek tarifi hediye etmesiyle başladım. Birkaç ay sonra kendi ekşi mayamı yapmıştım bile... Adını da Blondie koydum. İşte her şey böyle başladı" sözleriyle anlatıyor.