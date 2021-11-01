Star TV'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi 'Sana Söz' için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
SANA SÖZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sana Söz dizisi 3 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak...
SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU
Q3 Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen Sana Söz dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturacak. Senaryosunun çıkış noktası Müge Anlı ile Tatlı Sert programı olan dizide başrolü Nehir Erdoğan tarafından canlandırılacak.
Nehir Erdoğan’ın canlandıracağı Elif karakteri, Müge Anlı ile benzer özellikler taşıyacak. Televizyon programcısı olan Elif, cinayetleri çözmeye ve katilleri bulmaya çalışmaktadır. Sunucu halk tarafından sevilmektedir. İşini başarılı bir şekilde yapmak için hayatı boyunca çok sayıda fedakarlıkta bulunmuştur. Elif, mutlu bir aile hayatı olduğuna inanmaktadır. Lakin, bir gün programda işlediği vakanın kocası Erdem ile olduğunu öğrenmesi hayatının dağılmasına neden olur.
Erdem başarılı bir avukattır. Elif’ten sır saklamaktan kaçınmaz. Bu noktada devreye Emniyet Amiri Ömer girer. Erken Petekkaya’nın canlandıracağı Ömer, adalete güvenmenizi sağlayacak bir emniyet mensubudur. Ömer ve Elif arasında güvenle inşa edilen ilişkileri zamanla aşka dönüşecektir.
SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI
Erkan Petekkaya, yeni rolü Komiser Ömer için çalışmalarına devam ediyor. Polisler ile yakın ilişki kurduğunu açıklayan ünlü oyuncu, karakteri yaratma aşamasında gerçekleri temel aldığını belirtiyor. Nehir Erdoğan ise Müge Anlı ile iletişime geçerek, ondan tavsiyeler aldığını açıkladı. Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansin Çekili de yer alıyor. Seyircilerinin merakla beklediği dizinin yayın tarihi henüz belli değil.
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