Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'un kadrosunda büyük değişim - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'un kadrosunda büyük değişim

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2 dönemlik transfer yasağının ardından kadrosunu 14 yeni isimle güçlendirdi, 13 futbolcu ile ise yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'un kadrosunda büyük değişim!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 9. sırasında yer alan Samsunspor, 2 dönemlik transfer yasağının sona ermesinin ardından 14 yeni ismi renklerine bağlarken, 13 oyuncu ile yollarını ayırdı.

        FIFA tarafından uygulanan 2 dönem transfer yasağının sona ermesiyle transfer tahtasını açan kırmızı-beyazlılar, bu yaz döneminde önemli bir yapılanmaya gitti. Kadroya dahil edilen 14 oyuncudan 13’ünün yabancı olması dikkat çekti.

        Yeni transferler:

        Molde’den Albert Posiadala (k), Vitoria SC’den Toni Borevkovic, Stromsgotset’ten Logi Tomasson, Braga’dan Joe Mendes, Cagliari’den Antoine Makoumbou, Lech Poznan’dan Afonso Sousa, Montpellier’den Tanguy Coulibaly, Sheffield Wednesday’den Anthony Musaba, Kızılyıldız’dan Cherif Ndiaye, BK Milan’dan Ebrima Ceesay, Degerfors’tan Ofosa Omorowa, Amite FC’den Leroy Atoen, Dunkerque’den Zaid Seha ve Galatasaray’dan Eyüp Aydın (k).

        Yolların ayrıldığı isimler:

        Halil Yeral, Elano Yegen, Marc Bola, Nanu Gomes, Mustafa Tan (k), Ali Tarkan (k), Ait Bennasser, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı (k), Arbnor Muja (k), Kingsley Schindler, Nany Dimata ve Ercan Kara.

        Öte yandan Samsunspor’un transfer ettiği oyunculardan Omorowa ve Seha, başka takımlara kiralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasında kritik gün
        CHP'nin kurultay davasında kritik gün
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Almanya'da AfD oyunu üç kattan fazla artırdı
        Almanya'da AfD oyunu üç kattan fazla artırdı
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        Habertürk Anasayfa