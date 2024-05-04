Samsunspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

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14' Taylan (pen.), 28' Mouandilmadji, 36' Fernandez (k.k.) - 32' Bardhi

STAT: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Ait Bennasser, Bola, Raman, Alim, Taylan, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren, Meunier, Umut, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Onuachu

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta iki Karadeniz ekibini karşı karşıya getiriyor. İç sahada ligin en iyi takımlarından olan Yılport Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra deplasmanda en fazla puan toplayan Trabzonspor'u 30 bin taraftarının önünde ağırlıyor...

Markus Gisdol'un göreve gelmesiyle düşme hattından orta sıralara kadar yükselen kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 5 ligi maçında galibiyet alamadı. Marius Mouandilmadji'nin 9 golle sırtladığı Yılport Samsunspor'da Olivier Ntcham 6, Carl Holse de 5 golle takımına katkı sağladı.

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Konuk Trabzonspor ise çarşamba günü kupa rövanşında karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi Hüseyin Türkmen harici tam kadro ile Samsun'a gitti. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 geriden gelip Paul Onuachu'nun 3 golüyle 4-2 deviren bordo-mavililerde moraller yüksek. Onuachu, Trezeguet ve Edin Visca'nın uyumu teknik heyeti heyecanlandırırken, Trabzonspor kazanması halinde plaka kodu olan 61 puana ulaşacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.