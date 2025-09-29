Habertürk
        Samsunspor'dan kırmızı kart tepkisi - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan kırmızı kart tepkisi

        Samsunspor geçen hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında Cherif Ndiaye'ye verilen kırmızı karta itiraz etti. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Haksız yere almış olduğunuz kart insanı gerçekten çok üzüyor. Burada federasyonun da vereceği kararı göreceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 19:06 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:06
        Samsunspor'dan kırmızı kart tepkisi!
        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa geçen hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında hakem Batuhan Kolak’ın 45+3’te Cherif Ndiaye’ye gösterdiği kırmızı karta itiraz ettiklerini söyleyerek açıklamalarda bulundu.

        "HİÇ HOŞ OLMAYAN ŞEYLER YAŞANDI"

        Hakemin kararlarının maçın önüne geçtiğini belirten Fuat Çapa, "Karşılaşmayı izleyenler hakemin vermiş olduğu kararların tamamen maçın önüne geçtiğini çok net bir şekilde görmüş oldu. Yaşanan olay açıkçası sadece saha değil devre arasında da oldu. Açıkçası hiç beklemediğimiz futbola hiç hoş olmayan şeyler yaşandı" diye konuştu.

        "BELİRLİ BİR ŞEYLER DÜZELECEKSE DOĞRU DÜZGÜN DÜZELTMEK LAZIM"

        Bazı yorumcuların Zeki Yavru’nun tepkilerine getirdiği eleştirilere yanıt veren Çapa, "Sizin canınız acıdığı zaman bir defa, iki defa, üç defa, ondan sonra da artık tepki verdiğiniz zaman bu sefer o tepki konuşuluyor. Ama o duruma gelene kadar yapılanlar hiçbir şekilde konuşulmuyor. Haksız yere verilen ikinci sarı kart, yemiş olduğunuz birinci golden önceki Zeki'ye yapılan faul, ikinci golden önce Yunus'un herhangi bir faul ile ilgisi olmayan bir pozisyonda Yunus’a faul çalınması. Yani bunlar konuşulmuyor. Ondan sonra sahadaki verilen tepki. Yani şimdi belirli bir şeyler artık eğer düzelecekse doğru düzgün düzeltmek lazım. Drongelen gol atıyor. Gol attıktan sonra yere yatan oyuncu bakıyor. Bizim oyuncular böyle sevindikten sonra yüzünü tutuyor. Eğer Türk futbolunun gelişmesini konuşacaksak bu tür noktalara odaklanalım" şeklinde konuştu.

        "BİZ NEDEN HEP BÖYLE OLAYLARLA YURT DIŞINDA GÜNDEME GELELİM?"

        Gaziantep FK maçı devre arasında yaşananlara da değinen Çapa, "Devre arasındaki olaya gelecek olursa, ben yaklaşık 10 yılı aşkın Türkiye'de görev yapıyorum ve yüzlerce defa soyunma odasında bulundum. Devre arası hiçbir hakemin güvenlik güçleriyle gelip takımı sahaya çağırdığını görmedim. Yani buradaki olay sadece o değil. Şimdi bizim içimizde yabancı oyuncular var. Şu anda yabancı hocamız var. Yani biz neden hep böyle gündemlerle yurt dışında gündeme gelelim? Neden yani? Üzücü değil mi?" ifadelerini kullandı.

        "HAKSIZ YERE ALMIŞ OLDUĞUNUZ KART, İNSANI ÜZÜYOR"

        Kırmızı karta yaptıkları itiraza ilişkin konuşan Fuat Çapa, "Şimdi bizim oynayacağımız önümüzdeki karşılaşmalarda oyuncumuz eksik olacak. Sonuçta bizim için her oyuncu değerli. Her oyuncu bizim için çok kıymetli. Ama haksız yere almış olduğumuz kart insanı gerçekten çok üzüyor. İtiraz ettik ne çıkacak tam bilmiyorum. Eğer vicdanen bakacak olursak bu kararın yani verilen kartın ben iptal olacağını ümit ediyorum açıkçası. Çok mu ümitliyim? Bilmiyorum artık göreceğiz. Burada federasyonun da vereceği kararı göreceğiz. Çünkü geçmişte bunun örnekleri var. Burada alınacak karar açıkçası federasyonun da bir şekilde geçmişle gelecekle hangi takıma hangi takıma değil bunu da bir belirlemiş olacak. Biz en azından orada federasyon nezdinde kendi yerimizi de görmüş olacağız. Madem bundan sonraki süreçte eşit olacağız, Anadolu takımları da herhangi bir ayrımı yapılmayacak diğer takımlarla, o zaman önümüzdeki günlerde bu kararla ilgili gelecek olan şeyi duyacağız. Yani gerçekten öyle mi yoksa sadece sözde mi?" sözlerine yer verdi.

