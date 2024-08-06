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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'da Zeki Yavru'dan transfer yasağı açıklaması - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da Zeki Yavru'dan transfer yasağı açıklaması

        Zeki Yavru, kadronun geçen seneden birbirini çok iyi tanıdığını belirterek, transfer yasağını avantaja çevirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:19
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        Zeki Yavru'dan transfer yasağı açıklaması
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        FIFA, Süper Lig takımlarından Samsunspor’a 2 dönem transfer yasağı vermiş ve bu yasak onaylanarak yürürlüğe girmişti. Bir sonraki sezona kadar transfer yapamayacak Samsunspor’da takım kaptanı Zeki Yavru, kulübün durumunu değerlendirdi. Kadro olarak birbirlerini tanıdıklarının altını çizen Yavru, yasağı avantaja çevirmek için çabalayacaklarını ifade etti.

        “Transfer yasağını avantaja çevirmek istiyoruz”

        Yasağı avantaja çevirmek istediklerini dile getiren Zeki Yavru, “Transfer yasağının avantajları da var, dezavantajları da var. İçeride bunu arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Güzel bir ortamımız var. Geçen sene de bunu söylemiştim. Güzel bir aile ortamı var. İyice her şey pekişti. Herkes birbirini daha iyi tanıyor bu sene. İnşallah bunu biz avantaja çevirmek istiyoruz. Zaten burada herkes elinden geleni yapıyor. Başkanımızdan itibaren personelimiz, herkes elinden geleni yapıyor bize bu ortamı sağlamak için. Biz de her şeyin farkındayız. İnşallah sahada bu birlikteliğimizi sahaya yansıtıp iyi sonuçlar alarak bunu göstermek istiyoruz” dedi.

        “Geçen seneden çok daha zor bir sezon bizi bekliyor”

        Güçlenen rakiplerle birlikte bu sezonun geçen sezondan daha zor olacağının altını çizen Yavru, “Artık çok kısa bir süre kaldı. Hep birlikte bir bütün olmalıyız. Taraftarımız, camiamız, basın mensupları hep birlikte el ele verip bir bütün haline gelip görevimizi yerine getirmeliyiz. Bir bütün olup bu işi başarmalıyız. Bizi çok daha zor bir sezon bekliyor. Bunun herkes farkında. Kalite gitgide artıyor ligde. Görüyorsunuz transferler yapılıyor. Biz transfer yapamadık. Dezavantaj da olabilir, avantaj da olabilir. Bunu avantaja çevirmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız güzel bir sezon diliyorum” diye konuştu.

        Samsunspor, ilk 5 haftada sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK (D), Başakşehir, Hatayspor (D) ve Konyaspor ile karşılaşacak.

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