Samsunspor 90+9'da kazandı!

Samsunspor: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Yılport Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u 90+9'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti
Yılport Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u konuk etti.
Gol perdesini 36'da Didier Lamkel açtı ve Hatayspor devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Dakikalar 77'yi gösterdiğinde penaltıdan Ercan Kara ile bir gol bulan Samsunspor son dakikalara umutlu girdi.
Ev sahibi ekip Schindler ile 90+9'da 2-1 öne geçti ve maçı da aynı skorla kazanmayı başardı.
Bu sezonki ilk galibiyetini alan Samsunspor, müthiş bir geri dönüşe imza attı.