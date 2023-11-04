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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Samsunspor 90+9'da kazandı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Yılport Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u 90+9'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:05 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:05
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        Samsunspor 90+9'da kazandı!
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        Yılport Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u konuk etti.

        Gol perdesini 36'da Didier Lamkel açtı ve Hatayspor devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

        Dakikalar 77'yi gösterdiğinde penaltıdan Ercan Kara ile bir gol bulan Samsunspor son dakikalara umutlu girdi.

        Ev sahibi ekip Schindler ile 90+9'da 2-1 öne geçti ve maçı da aynı skorla kazanmayı başardı.

        Bu sezonki ilk galibiyetini alan Samsunspor, müthiş bir geri dönüşe imza attı.

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