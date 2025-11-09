Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. 85. dakikada Toni Borevkovic'in golüyle galibiyete ulaşan Samsunspor, puanını 23'e çıkardı. Eyüpspor ise haftayı 8 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Samsunspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Toni Borevkovic attı.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 23'e yükseltirken, Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'a konuk olacak. İstanbul ekibi, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.