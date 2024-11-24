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        Samsunspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 18:09 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:10
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Samsunspor'un golünü 35. dakikada Landry Dimata atarken, Alanyaspor'un golünü 46. dakikada Sergio Cordova kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Sami Uğurlu yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor'un galibiyet hasretidevam etti ve Alanyaspor 11 puana ulaştı.

        Ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Samsunspor ise 26 puana ulaşmış oldu.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        18. dakikada Samsunspor'un sağ taraftan atağında Dimata ceza sahası içine girer girmez ortaladı. Arka direkte Emre Kılınç'ın yatarak kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

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        29. dakikada Alanyaspor'un atağında Augusto'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Makouta kafayla vurdu, meşin yuvarlak üsttün auta gitti.

        35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Dimata, ceza sahasında defanstan sıyrıldıktan sonra sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0.

        39. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Sonar Aydoğdu'nun kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Reeder Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

        46. dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Janvier'in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        58. dakikada konuk takımın kazandığı korner atışını Janvier kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Lima kafayla vurdu, kaleci Okan Kocuk'u geçen topu Zeki Yavru çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

        78. dakikada Alanyaspor'un atağında Cordova'nın pasında Hwang kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, Okan Kocuk'un eline çarpan top oyun alanına geri döndü.

        90+4 konuk takımın kazandığı korner atışını Rony kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Lima kafayla vurdu. Kaleci Okan Kocuk, son anda topu kornere çeldi.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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