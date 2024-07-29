Samsun’da kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Samsun’da kaçak 3 milyon 10 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

REKLAM advertisement1

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, E.C.Y.'nin İlkadım Fevzi Çakmak Mahallesi’nde durdurdukları aracında ve İlkadım Cedit Mahallesi’ndeki iş yerinde yaptıkları aramada 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

E.C.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.