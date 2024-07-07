Samsun'u sağanak vurdu: Cadde ve iş yerleri sular altında kaldı
Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle caddeler ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulacağı tahmin edilen kentin karadeniz kıyısındaki plajlarında 'denize girmeyin' uyarısında bulundu.
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Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı.
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Kentte gece saatlerinde sağanak başladı.
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Yağış nedeniyle Çarşamba'nın Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi ve Stadyum Caddesi'nde yollar su altında kaldı, yol kenarlarında su birikintileri oluştu.
Caddelerdeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
İş yeri sahipleri, dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı.
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Terme'de de benzer manzara vardı. İlçede yollarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini su bastı.
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Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.
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DENİZE GİRMEYİN UYARISI
Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulacağı tahmin edilen kentin karadeniz kıyısındaki plajlarda 'denize girmeyin' uyarısında bulundu.
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Valiliğin açıklamasında, "İlimizde Pazar günü rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.